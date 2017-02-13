Алтай. Тело одного из погибших при крушении вертолета нашли на Алтае. Об этом пишет Взгляд со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Напомним, вертолет Robinson R-66 потерпел крушение вечером в воскресенье, 12 февраля, в районе Телецкого озера. Воздушное судно упало в труднодоступном месте, куда зимой можно попасть только по воздуху, отмечает издание.

На борту судна находились бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании HeliClub (Москва) Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

В качестве возможных причин падения вертолета называются плохие погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Спасателям удалось найти в Телецком озере обломок вертолета.