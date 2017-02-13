Калифорния. США. Жителей Калифорнии эвакуируют из-за угрозы разрушения самой высокой в США дамбы на озере Оровилль. Как сообщает Интерфакс, срочно покинуть прилегающие к водоему районы призвали местные власти.

Эвакуировать планируется около 130 тыс. человек из 8 населенных пунктов. Дело в том, что из-за сильных дождей вода озера Оровилль, перекрытого дамбой, стала вытекать через резервный водосброс.

Около недели назад проверка выявила эрозию основного водосброса плотины и промоину размером примерно 60 на 9 метров, которая продолжает увеличиваться.

Изначально сообщалось, что прорвать дамбу может в течение часа. Однако, как уточняет ФАН, позже стало известно, что пробоина в резервном водосбросе увеличивается медленнее, чем считалось. Власти отметили, что снижение угрозы не предполагает отмену введенной эвакуации — плотина по-прежнему представляет опасность для проживающих вблизи от нее жителей.