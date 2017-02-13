Ижевск. Удмуртия. В 2016 году экспорт «Ижстали» от общего объема производства предприятия составил 7,5%. Продукцию поставили в 21 страну мира, сообщает пресс-служба завода.

Больше всего товара направили в Беларусь, Бельгию, Казахстан, США, Германию, Францию. Более 50% экспортных поставок составила металлопродукция из легированных марок стали. Также экспортировался сортовой прокат из углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих марок стали, калиброванный прокат, холоднокатаная лента.

Напомним, ранее стало известно, что ОАО «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») в 2016 году увеличило выплавку нержавеющих марок стали в 2 раза по сравнению с 2015 годом.