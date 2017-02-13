Ижевск. Удмуртия. Два игрока «Северстали» прибыли в расположение «Ижстали». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

«Согласно договору о сотрудничестве между «Северстали» и «Ижстали» из Череповца в Ижевск командированы два игрока: защитник Илья Хохлов и нападающий Арсений Хацей», - говорится в сообщении на официальном сайте.

Как отмечает пресс-служба, Илья Хохлов в прошлом году в составе ижевского клуба завоевал серебряную медаль Высшей хоккейной лиги. Всего за «Ижсталь» он провел 41 матч, набрал 15 (7+8) результативных баллов при коэффициенте полезности «плюс 4».

Арсений Хацей впервые заявлен за «Ижсталь».