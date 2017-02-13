Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялась торжественная церемония открытия храма Иверской иконы Божией Матери. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, богослужение прошло в воскресенье, 12 февраля.

Один из красивейших храмов Удмуртии строили почти 9 лет – с 2008 года. Храм назвали в честь иконы, хранящейся в монастыре Иверон на Афоне.

Малое освящение церкви и первую Божественную литургию совершили митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, епископ Глазовский и Игринский Виктор и епископ Сарапульский и Можгинский Антоний в сослужении клириков Удмуртской митрополии. В богослужении принял участие также гость со Святой Горы Афон насельник русского Пантелеимонова монастыря, начальник келии Благовещения Пресвятой Богородицы иеромонах Илия (Ромашов).

Отметим, что во внутренней отделке храма использованы элементы византийской живописи и мозаики, а пол церкви украшен символами афонских обителей.