Нижний Тагил. Учащихся школы №7 в Нижнем Тагиле накормили хлебом с плесенью. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.

«Нашел подтверждение факт выдачи 28 января 2017 года учащимся в школьной столовой недоброкачественного хлеба с признаками плесени», - отмечается в сообщении надзорного органа.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что в столовой молочные продукты хранили при несоответствующей температуре, не вносили данные о крупах и хлебе в журнал бракеража, а уборка в помещении проводилась некачественная.

Против фирмы, которая была ответственна за питание школьников, возбудили административное дело. Руководителю комбината общественного питания, а также директору школы велели устранить все нарушения.