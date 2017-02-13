Ижевск. Удмуртия. Реальные доходы жителей Удмуртии по данным на декабрь 2016 снизились на 12,6%. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, если в декабре 2015 года они были на уровне 34 082 рублей, то в декабре 2016 этот показатель снизился на 3 712 рублей и составил 30 370 рублей.

Жители региона начали экономить на покупках и стали меньше пополнять вклады. Расходы населения на покупку товаров снизились на 17%, а вклады наполнились на 2,7 млрд рублей – это на 2,3 млрд меньше, чем в декабре 2015.

Всего по данным на декабрь 2016 население Удмуртии получило доходов на общую сумму 46,1 млрд рублей, а израсходовало – 39,9 млрд рублей.