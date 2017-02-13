Лос-Анджелес. США. Британский певец Дэвид Боуи получил премию «Грэмми» посмертно. Как пишет Life, награды удостоилась пластинка Blackstar, вышедшая за два дня до смерти исполнителя.

На 59-й церемонии вручения престижных музыкальных наград в Лос-Анджелесе Blackstar был признан «Лучшим альтернативным альбомом».

«В этой номинации награда присуждается музыкальным работам, которые существуют «вне мейнстрима музыкальной индустрии», - отмечает издание.

Альбом также получил статуэтку за лучший инжиниринг, одержав в этой номинации победу над Принсом, отмечает Интерфакс.

Кроме того, сама композиция Blackstar победила в категориях «лучшая рок-композиция» и «лучшее рок-исполнение».

Напомним, Дэвид Боуи скончался в январе прошлого года.