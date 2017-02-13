Ижевск. Удмуртия. Полицейские Ижевска изъяли 700 граммов героина у жителя Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали на улице Кооперативной. При себе у мужчины нашли свертки массой более 200 граммов.

«Также при проведении обыска в съемной квартире были обнаружены и изъяты свертки с аналогичным наркотиком общим весом около 500 граммов», - говорится в сообщении правоохранителей.

Полицейские выяснили, что мужчина временно зарегистрирован в Москве, а в столицу Удмуртии приехал для продажи героина бесконтактным путем.

Сейчас гражданин водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.