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СКР: Украина применяла в Луганске оружие массового поражения

Российские следователи нашли доказательства использования ракет «Точка-У».

СКР: Украина применяла в Луганске оружие массового поражения
Фото:Пресс-служба Минобороны России
армия, Украина, следствие


11:39

Москва. Украина применяла в Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейный применяла оружие массового поражения. Как пишет НТВ, об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По её словам, следователями процессуально закреплены доказательства применения украинскими военными ракет «Точка-У». Это вооружение относится к оружию массового поражения и обладает крайне высокой поражающей способностью на большой площади.

Применение «Точки-У» означает нарушение минских договоренностей.

Наша справка: ракетный комплекс «Точка» разработали в 1970-х годах. Его приняли на вооружение Советской армией в 1975 году. Более совершенная его модификация с увеличенной до 120 км дальностью стрельбы — РК 9К79–1 «Точка-У» стала поступать в войска в 1989 году. После распада Советского Союза часть комплексов осталась на территории Украины. В данный момент «Точка-У» является самым мощным из всех видов оружия, находящихся на вооружении в украинской армии. При взрыве ракеты образуется 15 тыс. осколков, поражающих все живое на площади до 7 га.

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