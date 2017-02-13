Ижевск. Удмуртия. Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России – 2017» прошел в Ижевске. Горожане поделились в социальных сетях фотографиями с спортивного праздника.

Как сообщает пресс-служба госудаственного совета Удмурти, в этот день на лыжи встали более 8 тыс. человек со всей республики, в том числе в Ижевске — около 5 тыс.

Так, например, участие в спортивном празднике приняли глава Удмуртии Александр Соловьев, председатель регионального Госсовета Владимир Невоструев и председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

На старт, внимание, марш!!!

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#ЛыжняРоссииИжевск было здорово жаль шапки все расхватали, не успел на раздачу) и машину не дали(

Фото: vk.com/Нелля Гордиюк

В 2017 году участниками всероссийского проекта стали более 1,5 млн человек из 74 регионов России. Старты «Лыжни России» в Удмуртии прошли в Ижевске, Можге, Глазове, Воткинске и Сарапуле, а также 15 районах республики: Алнашском, Балезинском, Воткинском, Дебесском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, Малопургинском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском, Юкаменском и Ярском.