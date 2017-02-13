Новгород. Новгородская область. Губернатор Новгородской области Сергей Митин решил досрочно уйти в отставку. Как пишут Ведомости, об этом он объявил в ходе пресс-конференции.

«Я принял решение не участвовать в выборах осенью этого года, обратился к президенту дать мне новое поручение», - цитирует издание слова Митина.

Он управлял регионом 9 лет, его полномочия истекали осенью 2017 года. Губернатор признался, что Новгородская область стала для него родным краем.

По словам человека, близкого к правительству, главная кандидатура на пост новгородского губернатора - директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.