Ижевск. Удмуртия. Национальное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (BNN) Индонезии возьмет на вооружение «Сайгу – 12С» производства концерна «Калашников». По сообщению пресс-службы, предприятие уже выполнило первую поставку в страну Юго-Восточной Азии.

«Эта поставка является стратегически важной для расширения реализации продукции гражданского назначения на экспорт, а также для укрепления сотрудничества за рубежом», - говорится в сообщении.

Также специалисты концерна провели тренинг и демонстрационные стрельбы для сотрудников нацуправления Индонезии.

Наша справка:

Ружьё «Сайга – 12С» является надежным и испытанным образцом ГСО, зарекомендовавшим себя на рынке стрелкового оружия. Данное изделие оснащается складным рамочным прикладом с резиновым амортизирующим затыльником, что позволяет эффективно контролировать мощную отдачу 12 калибра.