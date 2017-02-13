Биджан. ЕАО. Воткинские «Искандеры» уничтожат условные цели во время командно-штабных учений на полигоне в Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России.

«В рамках учения расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» совершили марш в назначенный район, в ходе которого военнослужащие отработали задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий», - говорится в сообщении.

По прибытии в назначенный район ракетчики развернули комплексы с марша на неподготовленных позициях.

Также в полевых условиях боевые расчеты отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет и выполнили задачи по их перегрузке в полевых условиях с использованием специальных машин.

В ходе полевого выхода военнослужащим соединения предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач с многократной сменой стартовых позиций без выполнения боевых пусков. Боевым расчетам оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» предстоит обнаружить цели на значительном удалении и уничтожить их, выполнив электронные пуски.