Новая Зеландия. Взрывающиеся дельфины привели к закрытию пляжей в Новой Зеландии. Как пишет Газета, об опасности предупредил департамент охраны природы страны.

Дело в том, что на пляжи Новой Зеландии массово стали выбрасываться черные дельфины (гринды). Спасателям не удается вытолкать всех китообразных обратно в море. В настоящее время на побережье лежат около 700 туш.

«Они распухают из-за действия бактерии в желудке, кишечнику становится тесно внутри туши, и из-за этого животное взрывается», – цитирует издание слова представителя департамента охраны природы Эндрю Ламасона.

Специалистам пришлось заняться откачиванием газов из туш с помощью специальных огромных игл. Иногда взрывы все же происходят, но серьезного вреда не наносят.

Власти также рассматривают возможность оградить мертвых дельфинов забором, чтобы их не смыло в море и не унесло на близлежащие пляжи.