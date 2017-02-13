Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 9 место среди регионов, где меньше всего пропускают пешеходов на «зебре». Исследование провел портал «Колёса».

По данным статистики, процент штрафов ГИБДД за непропуск на пешеходном переходе в 2016 году в Удмуртии составил 4,77%. Лидерами рейтинга стали Республика Крым (8,03%), Астраханская область (7,22%) и Кемеровская область (5,31%).

Начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин согласился с приведенными данными. Также он рассказал корреспонденту информационного агентства «Сусанин», что в республике количество ДТП с наездом на пешеходов на «зебре» не снижается.

«Количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешехода на пешеходном переходе, оно не снижается. Поэтому просто не можем ослабить внимание к этому виду правонарушений», - отметил Вычужанин.

Он привел статистику данных правонарушений в республике за последние годы: 2014 год – 106 наездов, 6 погибших, 3 раненных; 2015 год – 150 наездов, 9 погибших и 154 раненных; 2016 год – 60 наездов, 6 погибших, 161 раненный.

Также Вениамин Вычужанин подчеркнул, что 9 место в российском рейтинге – это повод задуматься водителям над своими действиями на проезжей части.