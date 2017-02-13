Агриколь. Удмуртия. Пьяный водитель из Удмуртии сбил 5-летнюю девочку на тюбинге. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, ребенка доставили в больницу.

Авария произошла 11 февраля в 19:00 в деревне Агриколь Красногорского района.

«Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-21099» совершил наезд на тюбинг, в котором находилась 5-летняя девочка», - сообщают сотрудники Госавтоинспекции.

Тюбинг катила мама, которая шла по краю дороги в попутном направлении.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Водители, севшие за руль пьяными во второй раз, могут угодить за решетку на два года.