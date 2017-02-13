Ижевск. Удмуртия. Площадь строительства проспекта Калашникова от улицы Удмуртской до Союзной в Ижевске составит 50,3 гектара. Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте Госзакупок, проект затронет участки нескольких улиц и садоводческих массивов в Индустриальном и Устиновском районах города.

Конкурс на проектирование объекта за 42,9 млн рублей выиграла компания ОАО «Автодормостпроект».

В проект вошли:

- участок улицы Авангардная от улицы Удмуртской до 9-е Января – магистральная улица общегородского значения (1,422 км);

- мост через реку Карлутка, соединяющий улицу Авангардная с существующим районом малоэтажной застройки вдоль улицы Лагерной (протяженность сооружения 0,16 км);

- участок застроенной территории вдоль улицы Лагерной от реки Карлутка до пересечения с улицей Халтурина - магистральная улица общегородского значения (0,725 км);

- участок застроенной территории от улицы Халтурина до улицы Васнецова - магистральная улица общегородского значения (0,545 км);

- участок садоводческого массива «Восток-3» - магистральная улица общегородского значения (0,741 км);

- транспортная развязка с улицей 40 лет Победы (протяженность 0,1 км);

- участок земель общего пользования вдоль улицы Проспект имени Калашникова до улицы Союзная - магистральная улица общегородского значения (1,5 км);

- транспортная развязка с улицей Союзной (протяженность 0,1 км).

На строительство направят средства бюджета Ижевска, Удмуртии и федеральной казны.

Также проект предусматривает велосипедные дорожки шириной 3 метра, пешеходные тротуары 4,5 метра в каждом направлении, устройство мостовых и гидротехнических сооружений и маршрутов общественного транспорта (трамваев и троллейбусов):

- от Удмуртской до Союзной с разворотным трамвайным кольцом на Союзной.

Сейчас проект предполагает проработку:

- двух вариантов двух-уровневой транспортной развязки на пересечении проспекта с улицей 40 лет Победы: трамвайная развязка – в одном уровне и трамвайная развязка – в двух уровнях;

- двух вариантов пересечения проспекта с водными объектами (рекой Карлуткой и безымянным ручьем – левый приток Карлутки в районе улицы Фронтовой): мост или водопропускное сооружение.

Строительство проспекта предусматривает 4 этапа:

- 1 этап – от улицы 40 лет Победы до Союзной;

- 2 этап – от Кирова (Удмуртская) до 8 марта;

- 3 этап – от Совхозной до 40 лет Победы;

- 4 этап – от 8 марта до Совхозной.

Даты начала и окончания строительства:

- 1 и 2 этапы – с 1 февраля 2018 по 31 августа 2019 года;

- 3 и 4 этапы – с 1 апреля 2019 по 31 октября 2020 года.

Ориентировочная протяженность дороги – 5,3 км с 6 полосами движения, по три в каждую сторону.

На создание проекта конкурсной документации отведено 15,5 месяцев.