Грас. Франция. Житель Франции потребовал от Uber компенсацию в размере 45 млн евро за развалившийся брак. Как пишет Мир24, молодой бизнесмен, проживающий на Лазурном берегу, подал иск в суд.

Как выяснилось, мужчина, несмотря на то, что был женат, часто виделся со своей любовницей. Однажды он решил вернуться от подруги на такси. Машину француз вызвал к дому любовницы со смартфона своей супруги.

Несмотря на то, что неверный муж вышел из аккаунта, ошибка в программе привела к тому, что на телефон его жены стали приходить уведомления о том, куда ездил мужчина. В результате супруги развелись.

Мужчина уверен, что он стал жертвой некачественной работы приложения.

В компании-разработчике программу по вызову такси журналистам рассказали, что баг, из-за которого житель юга Франции потерял жену, был устранен в недавнем обновлении приложения Uber.

Напомним, Uber - международная технологическая компания, которая разрабатывает мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 520 городах во многих странах мира, в том числе и в России.