Воткинск. Удмуртия. Хоккеисты «Маяка» не вышли на второй матч с воткинским «Знамя» из-за болезни игроков. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

«Матч не состоялся из-за болезни игроков «Маяка», - говорится в официальном сообщении спортивной организации.

Напомним, что в первой игре «Знамя-Удмуртии» одержало уверенную победу со счетом 10:3, благодаря чему команда из Воткинска вышла на первое место в своей группе Высшей лиги.

На данный момент на сайте федерации у «Знамя» после 19 игр значится 42 очка, а у «Маяка» 41 зачетный балл после 21-го поединка. Коллективы являются лидерами.

17 и 18 февраля «Знамя» сыграет в Оренбурге с «Локомотивом».