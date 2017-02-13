Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2016 году 29 лиц включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В сфере контроля над размещением государственных и муниципальных заказов в прошлом году поступило в управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) с жалобами обратились 345 человек. Был возбуждено 424 дела об административных правонарушениях, наложено штрафов на 2,8 млн рублей.

Также в 2016 году в УФАС поступило 432 заявления по признакам нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях, о торговой деятельности, о рекламе. Это на 183 меньше, чем в 2015 году, и на 89 меньше по сравнению с 2014 годом.

Внесение в реестр недобросовестных поставщиков грозит подрядчику существенным сокращением торгов, в которых он сможет принять участие в закупках по 44-ФЗ (государственных и муниципальных) в течении двух лет, с даты включения его в список.