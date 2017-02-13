Анкара. Турция. Снимок убийства российского посла Андрея Карлова в Турции стал победителем World Press Photo. Как пишет Life, изображение стоящего над телом убийцы выиграло главную премию международного конкурса фотографии.

Стоит отметить, что снимок сделал фотограф Бурхан Озбилиси (Burhan Ozbilici) сразу после того, как Карлова застрелили. Напомним, убийство произошло 19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок». Напавшего на посла позже застрелила полиция.

Стоит отметить, что всего на конкурс World Press Photo по итогам 2016 года присылали свои работы более 5 тыс. фотографов из 125 стран мира. Эксперты выбирали лучшие снимки из 80 тыс. изображений.