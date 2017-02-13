Самара. Самарская область. Женщина-кинолог в Самаре на глазах у детей бросила беременную кошку под колеса автомобиля. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Самарской области, по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

«Подозреваемая, находясь на обочине проезжей части улицы Олимпийской в Кировском районе города Самары, из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних, бросила под колеса мимо проезжающего автомобиля беременную кошку», - отмечается в сообщении.

Ветеринарам не удалось спасти животное, его пришлось усыпить.

Женщине грозит серьезный штраф или ограничение свободы на 1 год.