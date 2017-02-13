Ижевск. Удмуртия. «Единая» УК выполнит необходимые работы в доме на Воткинском шоссе в Ижевске после «тревожного звонка» жильцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник Госжилинспекции Марат Исмагилов.

Речь идет о доме №128, жильцы которого пожаловались на условия проживания. Однако в ходе проверки выяснилось, что «в коммунальных квартирах собственники не ремонтируют свои душевые, полы и поддоны в них».

«В результате затапливают свои помещения, соседей и подъезд. Это продолжается не первый год. Результат - разрушение конструкций дома - стены в подъезде», - написал Марат Исмагилов.

Помимо этого, начальник Госжилинспекции сообщил о том, что группу компаний Единая УК «заставят принять меры к сохранности и безопасности эксплуатации общего имущества».

Также коммунальщики обследуют конструкции дома, а собственников квартир уведомят о дальнейшем содержании общего имущества.

«В доме проживает много квартирантов поэтому непосредственно собственники будут установлены и в их адрес направлены предписания», - написал Исмагилов.

Напомним, ранее в соседнем доме, который располагается на Воткинском шоссе, деформировалась стена.

Ранее, 6 февраля 2017 года, на сайте администрации Ижевска опубликовали постановление, согласно которому, дома №№124 и 128 попали в краткосрочный план реализации программы капитального ремонта на 2016 год.