Ижевск. Удмуртия. Художники из Ижевска вошли в число участников первой триеннале российского современного искусства. В списке оказались Павел Аксенов, Анфим Ханыков и микро-арт-группа «Город Устинов», сообщает портал «Артгид».

«Кураторы посетили свыше сорока городов России, где встретились более чем с двумястами художниками, стремясь выявить основополагающие тенденции художественной жизни в регионах России. В результате своих исследований они сформировали семь директорий, в каждой из которых будут представлены художники, чье искусство отражает ту или иную тенденцию», - говорится в сообщении.

Директории, которые будут представлены на выставке:

- «Мастер-фигура»;

- «Авторские мифологии»;

- «Верность месту»;

- «Общий язык»;

- «Искусство действия»;

- «Морфология улиц»;

- «Локальные истории искусства».

Павел Аксенов представит свои работы в разделе «Мастер-фигура», Анфим Ханыков и «Город Устинов» – в «Авторских мифологиях».

Выставка пройдет с 10 марта по 14 мая 2017 года в музее «Гараж» и Парке Горького в Москве.