Сарапул. Удмуртия. Золотые, серебряные цепочки и нательные крестики украли из церковной лавки кафедрального собора в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии России, ущерб составил около 46 тыс. рублей.

Сообщение о краже в отдел МВД поступило от настоятеля прихода Покровского кафедрального собора Сарапула. Он рассказал, что в соборе выбиты окна и украдено имущество.

Злоумышленника задержали. Установлено, что, в ночь с 5 на 6 февраля 2017 года 22-летний местный житель разбил окна камнем и проник в помещение.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 уголовного кодекса России – «кража».