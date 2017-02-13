Москва. Россия ответит на иск, который Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО). Как сообщает Росбалт, об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дело в том, что представители соседней страны потребовали создать группу экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны — Казахстан и Киргизию.

«Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые и будут применяться в данном случае, равно как и в других аналогичных», — цитирует издание слова Пескова.