Москва. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в растлении детей бывшего учителя школы №57 Бориса Меерсона. Об этом пишет Интерфакс.

«Постановлением суда от 26 января в отношении Меерсона Бориса Марковича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», - цитирует издание слова пресс-секретаря суда Ольги Мышеловой.

В отношении Меерсона ранее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, по предварительному сговору или организованной группой»). Мужчине уже предъявили обвинение.

Напомним, в начале сентября 2016 года разгорелся скандал вокруг элитной московской школы. Ее руководство на протяжении 16 лет скрывало информацию об интимных отношениях преподавателя истории с учениками.