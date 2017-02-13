Амстердам. Нидерланды. Летающие автомобили начали продавать в Нидерландах. Покупатели могут выбрать между двумя моделями, пишет ФАН.

Фирма PAL-V работала над летающим авто на протяжении 8 лет. В 2012 году производитель продемонстрировал первый прототип, а в 2017 года начал принимать заказы от автолюбителей на две модели Liberty Pioneer и Liberty Sport.

Заказчики получат свои машины не раньше 2018 года. Предполагается, что все авто пройдут необходимую сертификацию.

Компания-производитель рассчитывает, что главным рынком для сбыта станут США.