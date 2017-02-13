Ижевск. Удмуртия. Журналисты газеты «Удмурт дунне» стали лауреатами премии «Золотая полка российской журналистики». Об этом сообщает главный редактор удмуртского издания Зинаида Рябинина.

Зинаида Рябинина, Лия Малых и Валентина Уразаева получили награду в номинации «Книга о журналистике и журналистах» за создание энциклопедического справочника «Удмурт дунне» - 100 лет: Годы. События. Люди».

«Столь высокое признание на российском уровне ещё раз подтверждает значимость этого проекта. В течение целого века «Удмурт дунне» ведет летопись нашего края, выполняет неоценимую работу по популяризации родного языка и национальной культуры. За это время вышло в свет более 25 тысяч номеров газеты. К сожалению, «срок годности» каждого отдельно взятого номера недолог - подшивки хранятся лишь в архивах и библиотеках. А это издание позволило объединить основные вехи газеты», - сказала главный редактор издания Зинаида Рябинина.

В энциклопедию вошли сведения почти о 2 тыс. человек, среди которых журналисты, писатели, учёные, внештатные корреспонденты - все, кто начинал свой путь в газете.