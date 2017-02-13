Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов России, где чаще всего сбивают пешеходов на «зебре». Процент штрафов в республике за это нарушение составил почти 5%. За последние годы этот показатель не снижался. Об этом и других событиях региона в традиционном обзоре новостей.

Удмуртия в минуту 13 февраля 2017

Кража из собора:

Золотые, серебряные цепочки и нательные крестики украли из церковной лавки кафедрального собора в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии России, ущерб составил около 46 тыс. рублей.

Городские артерии:

Проспект Калашникова в Ижевске будет шестиполосным. Площадь строительства составит более 50 гектар. Речь идет об участке от улицы Удмуртской до Союзной. Конкурс на проектирование объекта выиграла компания «Автодормостпроект».

Снижение доходов:

Реальные доходы жителей Удмуртии снизились почти на 13%. В связи с этим население стало экономить на покупках и меньше пополнять вклады. Об этом сообщил Удмуртстат.

Начало учений:

Воткинские «Искандеры» уничтожат условные цели во время командно-штабных учений на Дальнем Востоке. Сейчас боевые расчеты уже отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет.

Дебютные игры:

Ижевский «Зенит» провел две игры на предсезонном турнире в Казани. В первом матче клуб из Удмуртии уступил «Камазу» со счетом 0:1. Во второй игре казался сильнее дублеров «Урала». В третьем матче команда сойдется с пензенским «Зенитом».