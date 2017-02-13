Москва. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко снялся в новом клипе известного певца Димы Билана. Как сообщает Стархит, четырехлетнему крестнику исполнителя досталась роль ангела.

Дима Билан представил новое видео на своем YouTube-канале. Певец исполнил композицию дуэтом с юной вокалисткой Лизой Анохиной и детским хором, состоящим из воспитанников Академии Stars Яны Рудковской. Музыку к песне написал Александр Лунев, автор стихов Вячеслав Лунгу, режиссер Алексей Голубев.

Сообщается, что создатели клипа вдохновились новогодним шоу «Щелкунчик» и сняли его в стилистике этой волшебной сказки с использованием праздничной атрибутики. Все происходит на фоне рождественской елки, украшенной невероятной красоты игрушками. Вокруг наряженного дерева водят хоровод малыши.

Дима Билан, Лиза Анохина и Академия Stars - "Звезда" (OST шоу "Щелкунчик")

Музыкальный ролик длится три с небольшим минуты, и на его протяжении камера несколько раз показывает Сашу Плющенко крупным планом.