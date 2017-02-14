Ижевск. Удмуртия. В народе говорят, что 14 февраля наступает Трифон-мороз или Трифон-перезимник. Святого Трифона считали покровителем людей, защищающим их от домашних грызунов, в частности, от мышей, отмечает Astromeridian.

Именно в день Трифона празднуется большое количество свадеб, потому что впереди – Великий Пост. Поэтому этого святого также считали покровителем супругов и семьи.

Нельзя упомянуть о том, что день 14 февраля известен как праздник влюбленных. Святой Валентин широко известен в католической церкви и по иронии судьбы точно так же как и Святой Трифон, покровительствует любящим людям. По традиции, 14 февраля признаются в любви, дарят открытки-валентинки, проводят время со вторыми половинками.

Народные приметы на 14 февраля:

1. Если небеса закрыты туманными облаками к вечеру – в ближайшие дни будет хорошая погода.

2. Небо 14 февраля в звездах – весна наступит нескоро.

3. Погода на Трифона показывает, какой будет вся весна. Если на Трифона тепло – ближайшие 30 дней также будут теплыми.

4. Пошел снег – весной часто будут идти дожди.

5. Снег идет 14 февраля – погода будет дождливой всю весну.

6. Морозный день – весна будет холодной и поздней.

7. Безветренный и теплый день 14 февраля – весна тоже будет теплой и ранней.

8. Если в амбаре завелись насекомые и мыши, то нужно обязательно помолиться святому Трифону в этот день – напасть вскоре исчезнет.

9. Даже птицы 14 февраля находят для себя пару. Поэтому, можно найти пару птиц и посмотреть, какой будет ваша вторая половинка. Синички – суженый будет молодым, веселым и добрым. Вороны – человек в возрасте и очень строгий. Сороки – суженый будет легкомысленным, болтливым.

10. Если замужняя женщина 14 февраля бросит букет цветов в водоем, на котором почти нет льда, и помолится небу, то вскоре она сможет забеременеть.

11. Звездное и ясное небо – весна будет поздней.

12. Вечером стоит туман – утром будет тепло.

13. В закромах к 14 февраля осталось много припасов – жди урожая.

14. Звезды падают – весна будет теплой.

15. Если влюбленные в этот день дадут клятву верности, им не будут страшны никакие соблазны и преграды.

16. Бракосочетание в этот день – хороший знак.