Ижевск. Удмуртия. Гала-концерт II межрегионального фестиваля-конкурса патриотической и духовной музыки состоится в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Удмуртской Республики.

На одной сцене соберутся академические и народные хоры и вокальные ансамбли: народный хор ветеранов «Зори Кизнера» (Кизнерский район), ансамбль народной песни «Непоседы» (Киясовский район), вокальный ансамбль «Девчата» Можгинского педагогического колледжа имени Трокая Борисова, народный ансамбль казачьей песни «Благовест» (Сарапульский район) и другие. В их исполнении прозвучит героико-патриотическая, русская классическая, духовная музыка, народная песня. Кульминацией концерта станет выступление сводного хора, посвященное памяти погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем артистов ансамбля имени Александрова. Объединенный хор исполнит известные песни из репертуара хора Красной Армии.

Выступления пройдут 19 февраля в Республиканском доме народного творчества.

Напомним, что самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, участников ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они направлялись в Сирию.