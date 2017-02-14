Ижевск. Удмуртия. В Ижевске собаке, которую неизвестные пытались зарезать, сделали две операции. Об этом сообщается во «ВКонтакте» «Четыре лапы Ижевск Помощь бездомным животным».

Первуя операция была по сшиванию мягких тканей, вторую сделали на лапу. Как пишут спасители, рана у собаки огромная.

«Ещё все впереди, рана огромная! Сейчас свищи ещё пойдут, реабилитация сказали месяца 2», - пишет Юлия Акмалова.

На сегодняшний день осложнений нет, ей планируют сделать рентген.

Собаку решили назвать Найдой.

Напомним, что животное с ранениями нашли на улице Люллинской в микрорайоне Люлли.