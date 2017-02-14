Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре вторник, 14 февраля. Синоптики прогнозируют сегодня облачную погоду, временами снег и слабую метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем составит -5 -10 градусов Цельсия. На дорогах снежные заносы. Весь день жители республики будут окружены символикой Дня всех влюбленных. Морально готовясь к красно-розовому безумию, стоит прочитать обзор наиболее интересных материалов СМИ, опубликованных в Удмуртии накануне.

С – стабильность. В регионе уже 4 недели цены на бензин держатся на одном уровне. Как пишет Удм-инфо, литр бензина марки АИ-92 по-прежнему стоит 36,01 руб., литр 95-го бензина – 38,56 руб., литр дизельного топлива – 38,58 руб. Ижевск опустился на третье место по уровню средних цен на бензин среди столиц регионов ПФО (36,98 руб./л). Первое место занимает Ульяновск (37,05 руб./л), второе – Киров (36,99 руб./л) место. Самые низкие в округе цены зафиксированы в Уфе (36,15 руб.), Казани (36,47 руб.) и Пензе (36,46 руб.).

Глазов – спортивный город. Для подготовки будущих звезд в северной столице Удмуртии могут открыть спортивные классы в школе №17. «В частности, планируем уже с сентября открыть два спортивных класса — первый и шестой. В шестом будут заниматься спортсмены из ДЮСШ, а в первом — хоккеисты», - цитирует «Удмуртская правда» слова директора учебного заведения Нины Вершининой. Если первый класс откроют, то юных хоккеистов ждет необычный распорядок дня. Каждое утро будет начинаться с тренировки на льду, и только в 10:00 они будут приступать к учебе, после которой снова ждет дневная тренировка.

Ижлайф подготовил обзор, где можно отметить День святого Валентина. Многие кафе и бары Ижевска в этот день предлагают сеты на двоих. Так что можно провести романтический вечер, хорошо поужинать и сэкономить. Свободные столики, наверняка, еще остались.

Жители Удмуртии, приобретая подержанное авто, рискуют стать обладателями не только машины, но и долгов ее предыдущего владельца, предупреждает День.орг. В 2013 году 26-летний житель Оренбургской области оформил в ижевском автосалоне кредит на 970 тысяч рублей под залог приобретаемого «Ниссана». Через несколько дней он продал легковушку за полмиллиона.

Три года спустя банк подал иск об аресте залогового имущества. Судебные приставы установили, что новый собственник находится в Нефтекамске, машину изъяли. Владевшая иномаркой девушка обратилась в полицию. Оказалось, автомобиль уже побывал в пользовании нескольких человек, все это время он перепродавался, но номера не менялись. В конечном счете первоначальный покупатель был установлен. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Чтобы не столкнуться с подобной ситуацией нужно перед покупкой взять у нотариуса справку о том, что имущество не в залоге. Чтобы запросить у нотариуса эти сведения, достаточно иметь при себе свой паспорт, знать Ф.И.О. и дату рождения собственника машины. В одной из контор изданию сообщили, что минимальная стоимость справки составляет 320 рублей. Цена растет с увеличением количества необходимой информации.

Сегодня станут известны результаты ЕГЭ для родителей. 10 февраля экзамен сдавали в 50 регионах. В Ижевске работали 5 площадок, пишут Известия Удмуртской Республики. На решение экзаменационных заданий по русскому языку у родителей было 40 минут. За это время они должны были ответить на 14 тестовых вопросов и по возможности написать небольшое эссе.

Родители в Ижевске сдали ЕГЭ

При подготовке обзора использованы материалы: Удм-инфо, Удмуртская правда, Ижлайф, День.орг, Известия Удмуртской Республики.