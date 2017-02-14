Москва. Ипотечная ставка в 2017 году может закрепиться на рекордно низких показателях 9,7–9,8%. По информации Известий, показатель останется на этом уровне, несмотря на окончание правительственной программы по субсидированию ипотеки.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отметил, что причин для роста рыночной ставки без господдержки в Минстрое нет. Поскольку Центробанк России продолжает снижать ставки, к концу года логично ожидать и снижение ставки по ипотечным кредитам.

Банкиры придерживаются того же мнения. В Сбербанке отметили, что уже сейчас очевидно снижение ставок относительно уровня при господдержке.

Недвижимость в ипотеку в России начали продавать в 90-х. тогда ставка была более 40%. К середине 2000-х она составила 14%, но никогда не становилась ниже 10%. При бурном строительстве в 2007 году ипотечная ставка составляла 12%, во время кризиса 2008 года снова показала рост.