Вашингтон. США. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Об этом сообщает CNN.

В последние дни вокруг его персоны разгорелся скандал, связанный с информацией о телефонных переговорах чиновника с российским послом. По информации СМИ, они якобы обсуждали санкции против Москвы.

Сначала Майкл Флинн опроверг информацию, а потом сказал, что «такой вопрос мог быть затронут», но он этого не помнит.

«Для меня было честью служить нашей стране и американскому народу на таком особенном пути. Я знаю, что Президент Дональд Трамп <…> войдет в историю как один из величайших президентов США», - написал советник по безопасности в своем заявлении. Он прослужил на высокопоставленном посту меньше месяца.

Белый дом информацию об отставке советника подтвердил. Его пост временно займет генерал Кит Келлогг, который в последнее время был начальником Национального Совета Безопасности персонала.