Приамурье. В Приамурье трое скончались, отравившись жидкостью, содержащей метанол. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Амурской области.

11 февраля Сковородинскую больницу в состоянии комы доставили двух мужчин 1973 и 1967 годов рождения. Врачи не успели их спасти, они умерли через непродолжительное время.

В этот же день в квартире Сковородинского района нашли тело 25-летней женщины. По данным следствия, накануне она распивала с умершими мужчинами спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутской области скончались от отравления «Боярышником» более 70 человек. После этого против замглавы Минимущества Иркутской области Евгении Нефедовой возбудили уголовное дело.