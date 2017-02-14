Ижевск. Удмуртия. 11 вспышек инфекционных заболеваний произошло в Удмуртии в 2016 году. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, общее число пострадавших составило 93 человека.

«По сравнению с 2015 годом зарегистрировано снижение инфекционной заболеваемости на 8%. Количество пострадавших людей уменьшилось на 20%», - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что 7 из 9 вспышек отмечались в детских коллективах.

Также при расследовании очагов были установлены факты грубого нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства по содержанию пищеблоков и технологии приготовления блюд.

За выявленные нарушения приостановили эксплуатацию 2-х объектов, отстранили от работы 15 человек. К административной ответственности привлекли 28 юридических и должностных лиц, на общую сумму 247,4 тыс. рублей.