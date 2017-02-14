Ижевск. Удмуртия. Сильные южный ветер сохранится в Удмуртии до 16:00 вторника, 14 февраля. Как сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра, порывы могут достигать 13-15 м/с.
Жителя республики рекомендуют соблюдать меры безопасности.
Его скорость может достичь 13-15 м/с.
Ижевск. Удмуртия. Сильные южный ветер сохранится в Удмуртии до 16:00 вторника, 14 февраля. Как сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра, порывы могут достигать 13-15 м/с.
Жителя республики рекомендуют соблюдать меры безопасности.