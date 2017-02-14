Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о сокращении численности своей администрации на 30%. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно указу «Об оптимизации администрации президента Республики Беларусь», численность госслужащих администрации президента сократится на треть с 1 мая 2017 года.

В обновленном институте помощников президента Белоруссии будут две новые должности: помощник по вопросам законодательной и судебной деятельности и помощник по вопросам развития финансово-кредитной системы. Пресс-секретарь получит новые полномочия, в том числе он сможет координировать деятельность важнейших государственных СМИ.