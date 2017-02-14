Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил в силе постановление Октябрьского районного суда об аресте имущества экс-руководителя управляющей компании «МУК-СпДУ» в Ижевске. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, стоимость арестованного имущества составила более 12 млн рублей.

«Верховный суд Удмуртской Республики, рассмотрев апелляционные жалобы, согласился с заключением представителя прокуратуры Удмуртской Республики и оставил постановление суда первой инстанции без изменения», - говорится в сообщении.

Напомним, что правоохранительные органы задержали бывшего руководителя муниципальной управляющей компании Ижевска «Спецдомоуправление» Антона Люкшина во вторник, 27 сентября.

По данным источника, мошеннических схем, с помощью которых экс-директор ижевского МУПа присваивал деньги, было несколько. Позже стало известно, что экс-руководителя управляющей компании в Ижевске заключили под стражу на 2 месяца.