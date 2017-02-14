Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала второй в Приволжском федеральном округе по естественному приросту населения. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала министр социальной, семейной и демографической политике региона Ольга Корепанова.

На первом месте в этом списке находится республика Татарстан.

По предварительной оценке Удмуртстата на начало 2017 года в республике родилось 21 024 ребенка. Естественный прирост в Удмуртии за 2016 году составил 1 934 человека, что на 696 человек меньше, чем в 2015 году. Он сохраняется в 4 районах и 3 городах республики: Дебсском, Завьяловском, Малопургинском, Увинском районах, Ижевске, Воткинске и Можге.

Естественный прирост достигается за счёт роста вторых и последующих рождений, их доля составила 64,7% от общего количества родившихся. Доля первых рождений составила 35,3%.

Также отметим, что по смертности Удмуртия тоже находится на втором месте после Татарстана. По данным на начало этого года в республике умерло 19 090 человек.

Напомним, что по рождаемости родниковый край занимает 4 место в ПФО.