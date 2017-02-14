Ижевск. Удмуртия. Водитель «четырнадцатой» врезался в столб и погиб на трассе «Елабуга – Пермь» в Завьяловском районе. Трагедия произошла в понедельник, 13 февраля, около 12:30, на 155 км автодороги, сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

Мужчина 1962 года рождения со стажем управления авто 10 лет не справился с управлением.

Госавтоинспекция предупреждает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая особенности и состояние транспортного средства, дорожные и погодные условия, а также видимость в направлении движения.

Удмуртия: ДТП с погибшим на 155 км трассе Елабуга - Пермь