Киев. Украина. На Украине отменяют выходные в День Победы и 8 марта. Об этом сообщают Известия.

День победы отныне будет для украинцев Днем победы над нацизмом, но его празднование перенесут на 8 мая, который празднуется как День памяти и примирения. Что касается Международного женского дня – 8 марта перестанет быть выходным.

Украинские власти взяли в пример европейский опыт и решили оставить в качестве праздничных выходных только девять дней в году. Сейчас идет общественное обсуждение закона и весной его поставят на голосование в парламенте страны.

В свою очередь, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов заявил изданию, что на Украине идет целенаправленная борьба с памятью о советском этапе истории и отмена Дня Победы является очередным шагом в этом процессе.