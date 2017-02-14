Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии родителям в возрасте от 20 до 25 лет, у которых родится первый ребенок, могут начать выплачивать субсидии в размере 50 тыс. рублей. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила министр социальной, семейной и демографической политики региона Ольга Корепанова.

«Сейчас мы решаем вопрос о единовременной выплате семьям, родившим первого ребенка от 20 до 25 лет, чтобы простимулировать раннее рождение первых детей», - сказала Ольга Корепанова.

Также она уточнила, что проект находится в разработке и в этом году денежные средства из бюджета не предусмотрены.

Напомним, что сегодня российские семьи, в которых родился второй ребенок, получают материнский капитал, размер которого на 2017 год составляет 453 тыс. рублей. 25 тыс. рублей из этой суммы можно получить на руки после оформления документов.

Кроме того, на федеральном и республиканском уровнях, предусмотрены разные меры поддержки многодетных семей, многодетных супругов-студентов, а также пар с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации.