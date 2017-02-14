Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала шестой в Приволжском федеральном округе по среднедушевому денежному доходу. В 2016 году в республике этот показатель снизился на 4,7% и составил 23 326 рублей, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

На первом месте в рейтинге оказался Татарстан с 33,2 тыс. рублей, на последнем – Мордовия – 17,5 тыс. рублей в месяц среднедушевого дохода. По итогам 2016 года население Удмуртии получило 424,6 млрд рублей доходов, а израсходовало – 387,1 млрд.

Реальные доходы упали на 10%. Доля потребительских расходов увеличилась на 2,6%. Самыми популярными покупками жителей региона стали бензин, алкогольные напитки и пиво, мясо, лекарства, молочные продукты, кондитерские, хлебобулочные изделия и верхняя одежда.

Самые большие расходы пришлись на оплату коммунальных услуг – 734 рубля в месяц, транспорта – 486 рублей, и связи – 422 рубля. Сбережения населения во вкладах увеличились за 2016 год на 7,3 млрд рублей, за предыдущий отчетный период этот показатель находился на уровне 8,4 млрд.

Кредитов в 2016 взяли больше, чем возвратили на 3,6 млрд рублей. В 2015, напротив, сумма погашенных кредитов превысила сумму выданных на 6,5 млрд рублей.