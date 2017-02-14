Рязань. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил о своей отставке. Об этом сообщает Интерфакс.

«Заявление об отставке я подал на имя президента чуть более недели назад. Когда оно будет рассмотрено, я не знаю, но хочу, во-первых, поблагодарить вас всех за совместную работу. Во-вторых, хочу пожелать, чтобы вы так же ответственно и честно работали под руководством нового губернатора», - цитирует издание заявление Олега Ковалева, сделанное на заседании областного правительства.

Губернатором Рязанской области Олег Ковалев проработал около девяти лет. Он рассказал о том, что решил не выдвигаться на новый срок и подал заявление об отставке.

Напомним, за последние две недели заявили о досрочном сложении полномочий губернаторы Новгородской области Сергей Митин, Пермского края Виктор Басаргин, а также глава Бурятии Вячеслав Наговицин.