Миссури. США. Жене и пасынку лидера американской расистской организации Ку-клукс-клан выдвинули обвинение в его убийстве. Об этом сообщает The New York Times.

Тело Фрэнка Анкона нашли в реке в шатте Миссури с огнестрельными ранениями в голову в субботу, 11 февраля. Местный шериф рассказала, что убили расиста еще в четверг, 9 февраля.

Полиция уверена, что убийство не связано с деятельностью Фрэнка Анкона в Ку-клукс-клане. По версии оперативников, преступление произошло в ходе ссоры с 44-летней супругой и ее 24-летним сыном.